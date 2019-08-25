Меморандум о взаимопонимании по вопросам кино был подписан между Ираном, Россией и Южной Кореей

Меморандум о взаимопонимании был подписан в субботу вечером на собрании Ассоциации Евразийского кинофестиваля в Исфахане между тремя странами, Ираном, Россией и Южной Кореей, с присутствием директора фестиваля Алирезы Табеша, директора российского кинофестиваля "Ноль плюс" Николая Данна, представителя Детского кинофестиваля Сеула Су Донг.

По словам Табеша, "этим меморандумом мы продолжим наши усилия в области кинематографии, совместного производства, технического обмена, человеческих ресурсов и межфестивального сотрудничества и взаимодействия."

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