25 авг. 2019 г., 12:50
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Иранский каратист выиграл золото на соревнованиях по шотокану в Японии

Иранский каратист выиграл золото на соревнованиях по шотокану в Японии

Хамадан, 25 августа, ИРНА – Каратист из Ирана Надер Гараи завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по шотокану 2019 года в Японии.

Шотокан карате-до – один их четырех традиционных стилей японского каратэ-до (кроме годзю-рю, вадо-рю, шито-рю).
14-ые международные соревнования по шотокану прошел в Токио.
Гари в возрастной категории +50 удалось завоевать золотую медаль. Он также в мужском командном ката выиграл бронзу.
Иранский каратист также завоевал 4 медали в предыдущих международных соревнованиях в 2015 и 2017 гг.


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