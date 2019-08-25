Иранский каратист выиграл золото на соревнованиях по шотокану в Японии

Шотокан карате-до – один их четырех традиционных стилей японского каратэ-до (кроме годзю-рю, вадо-рю, шито-рю).

14-ые международные соревнования по шотокану прошел в Токио.

Гари в возрастной категории +50 удалось завоевать золотую медаль. Он также в мужском командном ката выиграл бронзу.

Иранский каратист также завоевал 4 медали в предыдущих международных соревнованиях в 2015 и 2017 гг.



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