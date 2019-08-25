25 августа 2019 - 12:05
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4 иранских фильма примут участие в кинофестивале Нового Орлеана

4 иранских фильма примут участие в кинофестивале Нового Орлеана

Тегеран, 25 августа, ИРНА – 2 документального и 2 короткометражного фильма из Ирана будут показаны в 30-м кинофестивале Нового Орлеана.

Короткометражный фильм "Эксодус" Бахмана Киаростами и документальный фильм "Изящно" режиссера Араша Эсхаги будут показаны в главную программу кинофестиваля.
Эксодус рассказывает о возвращении афганских бежнецев в родину, которые нелегально въехали в Иран.
Документальный фильм "Изящно" ранее участвовал в американском кинофестивале в Юте.
Короткометражный фильм "Рана" Марьяма Тафакори в категории "экспериментальный короткометражный фильм" и "Серый объект" Самане Шоджаи в категории "короткометражный мультфильм" также вышли в кинофестивале Нового Орлеана.
30-й кинофестиваль Нового Орлеана пройдет 16-23 октября в США.
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