4 иранских фильма примут участие в кинофестивале Нового Орлеана

Короткометражный фильм "Эксодус" Бахмана Киаростами и документальный фильм "Изящно" режиссера Араша Эсхаги будут показаны в главную программу кинофестиваля.

Эксодус рассказывает о возвращении афганских бежнецев в родину, которые нелегально въехали в Иран.

Документальный фильм "Изящно" ранее участвовал в американском кинофестивале в Юте.

Короткометражный фильм "Рана" Марьяма Тафакори в категории "экспериментальный короткометражный фильм" и "Серый объект" Самане Шоджаи в категории "короткометражный мультфильм" также вышли в кинофестивале Нового Орлеана.

30-й кинофестиваль Нового Орлеана пройдет 16-23 октября в США.

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