25 августа 2019 - 11:30
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News Code 83450109
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Алиреза Бейранванд избран лучшим футболистом года в Иране

Алиреза Бейранванд избран лучшим футболистом года в Иране

Тегеран, 25 августа, ИРНА – Иранский вратарь Алиреза Бейранванд получил премию лучшему футболисту года в Иране.

Церемония награждения лучшим футболистам года с участием властей федерации футбола Ирана, организации премьер-лиги и ряда тренеров и футболистов в субботу состоялась в Тегеране.
Джалал Хоссейни и Воря Гафури также были номинированы за лучший футболист года.
Бейранванд, который на ЧМ-2018 потащил пенальти Криштиана Роналду, является успешным вратарём клуба «Персеполис» и сборной Ирана.
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