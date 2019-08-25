Алиреза Бейранванд избран лучшим футболистом года в Иране

Церемония награждения лучшим футболистам года с участием властей федерации футбола Ирана, организации премьер-лиги и ряда тренеров и футболистов в субботу состоялась в Тегеране.

Джалал Хоссейни и Воря Гафури также были номинированы за лучший футболист года.

Бейранванд, который на ЧМ-2018 потащил пенальти Криштиана Роналду, является успешным вратарём клуба «Персеполис» и сборной Ирана.

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