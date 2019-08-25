25 августа 2019 - 11:26
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News Code 83450099
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Армия Ирана готова сопровождать танкер "Адриан Даря"

Армия Ирана готова сопровождать танкер "Адриан Даря"

Тегеран, 25 августа, ИРНА - Заместитель координатора армии Исламской Республики Иран Хабиболлах Саяри заявил, что армия готова сопровождать танкер "Адриан Даря" в случае необходимости.

"Армия Исламской Республики и военно-морской флот готовы сопровождать иранский танкер в случае необходимости, если это будет приказано высшими должностными лицами страны", - отметил он.

"Мы также сопровождали более пяти шести тысяч судов в Аденском заливе и на Красном море, а также обеспечили охрану и можем сопровождать суда, когда это необходимо", - добавил он.

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

15 августа стало известно, что власти Гибралтара решили освободить танкер при условии, что он не будет выгружать нефть в Сирии.

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