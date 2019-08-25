Иранский альпинист покорил два пика высотой более 7 тысяч

Амири совершил восхождение на пик Ленина в Казахстане выстой 7134 м, и Хан-Тенгри в Кыргызстане.

Пик Ленина — горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Киргизии (Чон-Алайский район Ошской обл.) и Таджикистана (Мургабский район Горно-Бадахшанской авт. обл.). Один из "семитысячников" — высочайших вершин бывшего СССР. Одна из высочайших вершин Центральной Азии, находящаяся в горной системе Памира (7134 м(.

Хан-Тенгри— пирамидальный пик на Тянь-Шане на хребте Тенгри-Таг на границе Киргизии, Казахстана, и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Высота — 7010 метров.

Амири совершил восхождение на эти пики за 10 дней.

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