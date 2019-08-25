Два иранца стали кандидатами на премию Американского геофизического союза

Американского геофизического союза вручит медаль Джеймса Мацельвейна иранскому профессору гражданского и экологического проектирования из Университета UCI Амиру Ага-Кучаку . Медаль вручается ежегодно молодым исследователям, внесшим выдающийся вклад в область геофизики.

Маджид Хассанизаде, выдающийся профессор Утрехтского университета в Нидерландах, также получит Медаль Роберта Хортона за выдающиеся заслуги в области гидрологии.

Американский геофизический союз (англ. American Geophysical Union, AGU) — некоммерческое научное общество, объединяющее геофизиков. Основано в 1919 году. Член Американского института физики с 1986 года.

Миссией общества является содействие исследованиям в науках о Земле и космосе на благо человечества.

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