Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу обыграла Колумбию

В третьем матче подопечные Мохаммада Вакили нанесли поражение команде Колумбии со счётом 3:1 (25:27, 25:21, 25:17, 25:13). По 18 очков в составе иранской команды набрал Бардиа Саадат.

Ранее в стартовом матче иранцы переиграли сверстников из Болгарии (3:1), а затем уступили Чехии (3:0). Следующим соперником отечественных юниоров станет сборная Италия. Иран занимает 3-е место в своей группе, набрав 6 очков.

По четыре лучшие команды каждой из четырёх групп выходят в 1/8 финала.

Иран 11 раз принял участие в чемпионате мира U19, и считается самой успешной командой турнира после Бразилии и России, завоевав 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу также стал победителем последнего чемпионата мира, который прошел в Бахрейне в 2017 году.

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