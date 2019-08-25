Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу обыграла Колумбию

В третьем матче подопечные Мохаммада Вакили нанесли поражение команде Колумбии со счётом 3:1 (25:27, 25:21, 25:17, 25:13). По 18 очков в составе иранской команды набрал Бардиа Саадат.
Ранее в стартовом матче иранцы переиграли сверстников из Болгарии (3:1), а затем уступили Чехии (3:0). Следующим соперником отечественных юниоров станет сборная Италия. Иран занимает 3-е место в своей группе, набрав 6 очков.
По четыре лучшие команды каждой из четырёх групп выходят в 1/8 финала.
Иран 11 раз принял участие в чемпионате мира U19, и считается самой успешной командой турнира после Бразилии и России, завоевав 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.
Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу также стал победителем последнего чемпионата мира, который прошел в Бахрейне в 2017 году.
Тегеран, 25 августа, ИРНА - Мужская юниорская сборная Ирана по волейболу в субботу одержала вторую победу на чемпионате мира U19, который проходит в Тунисе.
В третьем матче подопечные Мохаммада Вакили нанесли поражение команде Колумбии со счётом 3:1 (25:27, 25:21, 25:17, 25:13). По 18 очков в составе иранской команды набрал Бардиа Саадат.
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