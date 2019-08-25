Иран включил в санкционный список Американский фонд защиты демократии

"Учитывая, что Американский институт неправильно называется фондом защиты демократий - и, в частности, его директор Марк Дубовиц сознательно и преднамеренно участвовал в разработке санкций и усилении последствий экономического терроризма для иранского народа, Исламская Республика Иран включает фонд и его директора в список санкций", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Экономический терроризм" США преследует цель смены строя в Иране, оказания влияния на решения правительства, нанесения ущерба национальной безопасности и суверенитету страны. Давление со стороны США сказывается на авиабезопасности и судоходстве, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье иранских граждан", указывается в заявлении.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.

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