МИД Ирана: Действия США приведут к новой гонке вооружений

"Мусави выразил обеспокоенность по поводу недавнего испытания США ракеты средней дальности, которое произошло вскоре после выхода Вашингтона из ДРСМД", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее в США объявили об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной доселе Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор, запрещавший России и США ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, перестал действовать 2 августа. 18 августа стало известно, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

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