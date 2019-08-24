24 августа 2019 - 16:48
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МИД Ирана: Действия США приведут к новой гонке вооружений

МИД Ирана: Действия США приведут к новой гонке вооружений

Тегеран, 24 августа. ИРНА — Действия США приведут к новой гонке вооружений, что, помимо дальнейшей дестабилизации и угрозы миру и международной безопасности, вынудит другие страны нести тяжелые экономическое расходы, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя недавнее испытание Вашингтоном новой крылатой ракеты.

"Мусави выразил обеспокоенность по поводу недавнего испытания США ракеты средней дальности, которое произошло вскоре после выхода Вашингтона из ДРСМД", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее в США объявили об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной доселе Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор, запрещавший России и США ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, перестал действовать 2 августа. 18 августа стало известно, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

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