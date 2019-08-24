В Иране сообщили об отказе иностранных фармацевтических компаний от сотрудничества с Ираном

"У нас нет проблемы только в переводе денег; дело в том, что оказывается давление на иностранные фармацевтические компании, чтобы прекратить сотрудничество с Ираном", отметил он.

"Те компании, которые работают с Ираном более 5 десятилетий, теперь взаимодействуют с нами с большим промедлением", добавил иранский чиновник.

По его словам, Иран стремится производить лекарственное сырье из-за давления санкций. Он отметил, что Иран планирует производить 85-90% от лекарственного сырья в стране.

Хотя 97% от лекарств производится в Иране, нельзя забывать о том, что 50% лекарственного сырья поступает из-за рубежа. С другой стороны, производство лекарств требует различных компонентов, и отсутствие одного из них может остановить линию производства лекарств. Производство некоторых препаратов и вакцин, особенно дорогих лекарства для трудноизлечимых пациентов, также не имеет экономического обоснования.



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