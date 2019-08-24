24 августа 2019 - 15:45
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Иранская команда по пумсе завоевала 4 медали на ЧМ-2019 в Китае

Иранская команда по пумсе завоевала 4 медали на ЧМ-2019 в Китае

Тегеран, 24 августа, ИРНА – Иранская сборная по пумсе завоевала 4 медали (2 золотые, 1 серебро и 1 бронзу) на ЧМ-2019 в Китае.

Первый чемпионат мира с участием 287 спортсменов прошел в Китае.
Масуме Хоссейни, Ясамн Фарохи, Амирсам Дерахшанде, Мохаммад Мехди Карами, Сина Газал Ахмад и Мохаммад Амин Гамариан вошли в состав иранской команды.
Иранская спортсменка Масуме Хоссейни среди женщин до 40 лет выиграла золото. Представители США и Китайского Тайбэя заняли второе и третье места, соответственно. В командной категории Хоссейни и Газал Ахмад также завоевали золотую медаль.
Сина Газал Ахмад также выиграл серебро среди мужчин до 40 лет.
Иранские спортсмены Мохаммад Мехди Карами и Ясаман Фаррохи завоевали бронзовую медаль среди кадетов.


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