24 августа 2019 - 15:28
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Иран стал победителем Чемпионата мира по тхэквондо

Иран стал победителем Чемпионата мира по тхэквондо

Тегеран, 24 августа, ИРНА – Иранская команда "Университет Азад", обыграв всех своих соперников победила Чемпионат мира по тхэквондо 2019.



Чемпионат мира по тхэквондо стартовал 23 августа в китайском городе Уси. В нем приняли участие 97 спортсменов из девяти стран мира.
Иранская Команда "Университет Азад" сегодня победила Китай в полуфинале со счетом 66:53 и вышел в финал, где встретился с Южной Кореей. Финальный матч Чемпионата мира по тхэквондо завершился победой иранской команды со счетом 71:66.
3 первые команды на этом турнире получат 80, 48 и 28.80 очков соответственно, чтобы повысить свой олимпийский рейтинг.
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