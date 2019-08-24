Иран стал победителем Чемпионата мира по тхэквондо





Чемпионат мира по тхэквондо стартовал 23 августа в китайском городе Уси. В нем приняли участие 97 спортсменов из девяти стран мира.

Иранская Команда "Университет Азад" сегодня победила Китай в полуфинале со счетом 66:53 и вышел в финал, где встретился с Южной Кореей. Финальный матч Чемпионата мира по тхэквондо завершился победой иранской команды со счетом 71:66.

3 первые команды на этом турнире получат 80, 48 и 28.80 очков соответственно, чтобы повысить свой олимпийский рейтинг.

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