24 августа 2019 - 15:25
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Командующий КСИР: безопасность Персидского залива в руках Ирана

Командующий КСИР: безопасность Персидского залива в руках Ирана

Мешхед, 24 августа, ИРНА – Главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами в субботу заявил, что иранские Вооруженные силы установили безопасность в Персидском заливе.

"Враги не смогут наносить ущерб нашей безопасности", отметил он в интервью ИРНА.
По его словам, Иран постоянно испытывает оборонные и стратегические системы в целях развития силы сдерживания страны.
Он отметил, что враги Исламской революции сегодня действуют против иранского народа, но иранская нация их разочарует, и враги никак не смогут проникнуть в страну.


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