Командующий КСИР: безопасность Персидского залива в руках Ирана

"Враги не смогут наносить ущерб нашей безопасности", отметил он в интервью ИРНА.

По его словам, Иран постоянно испытывает оборонные и стратегические системы в целях развития силы сдерживания страны.

Он отметил, что враги Исламской революции сегодня действуют против иранского народа, но иранская нация их разочарует, и враги никак не смогут проникнуть в страну.



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