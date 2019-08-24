Иран вышел в финал Чемпионата мира по тхэквондо

Вчера начался чемпионат мира по тхэквондо, в котором приняли участие 97 спортсменов из девяти стран мира в Китае и будет продолжаться в течение трех дней.

Иранская Команда Данешгах Азад сегодня победила Китай в полуфинале со счетом 66:53 и вышел в финал, где будет встречаться с Южной Кореей.

Финальный матч пройдет сегодня вечером.

3 первые команды на этом турнире получат 80, 48 и 28.80 очков соответственно, чтобы повысить свой олимпийский рейтинг.

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