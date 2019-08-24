Иран – надежный экономический партнер России

Он на встрече с властями провинции Голестан заявил, что экспорт сельскохозяйственных продуктов из Саратовской области в Иран совершается в целях развития экономических и торговых отношений двух стран.

По его словам, саратовская область традиционно является сельскохозяйственным регионом, и у неё большой потенциал для расширения взаимодействия с иранским Голестаном.

Губернатор северной провинции Голестан Хади Хагшенас на этой встрече также заявил, что нет никаких ограничений для установления торговых связей с Россией и другими прикаспийскими странами.

Он выразил готовность провинции Голестан для сотрудничества с Саратовом в технической, академической и торговой областях.

Производство более 1 тонны излишков пшеницы, 200 тыс. тонн куриного мяса и креветочные фермы – некоторые экономических потенциалов провинции Голестан.

Торгово-экономическая делегация из Саратовской области посетит Иран с двухдневным визитом.

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