Иран – надежный экономический партнер России

Он на встрече с властями провинции Голестан заявил, что экспорт сельскохозяйственных продуктов из Саратовской области в Иран совершается в целях развития экономических и торговых отношений двух стран.
По его словам, саратовская область традиционно является сельскохозяйственным регионом, и у неё большой потенциал для расширения взаимодействия с иранским Голестаном.
Губернатор северной провинции Голестан Хади Хагшенас на этой встрече также заявил, что нет никаких ограничений для установления торговых связей с Россией и другими прикаспийскими странами.
Он выразил готовность провинции Голестан для сотрудничества с Саратовом в технической, академической и торговой областях.
Производство более 1 тонны излишков пшеницы, 200 тыс. тонн куриного мяса и креветочные фермы – некоторые экономических потенциалов провинции Голестан.
Торгово-экономическая делегация из Саратовской области посетит Иран с двухдневным визитом.
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Горган, 24 августа, ИРНА - Заместитель председателя Правительства Саратовской области Алексей Стрельников в субботу назвал Иран надежным экономический партнер России.
Он на встрече с властями провинции Голестан заявил, что экспорт сельскохозяйственных продуктов из Саратовской области в Иран совершается в целях развития экономических и торговых отношений двух стран.
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