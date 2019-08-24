6 иранских борцов вошли в рейтинг лучших мира

Новый рейтинг объявлен на основе результатов чемпионатов мира.
При этом, пять вольников и один борец грек-римского стиля вошли в этот список.
Бехнам Эхсанпур в весовой категории 61 кг, Юнис Эмами в 70 кг, Бахман Теймури в 79 кг, Хасан Яздани в 86 кг и Алиреза Карими в 92 кг являются первыми четырьмя лучшими в рейтинге. Первое - Ранжирование. Согласно объявленному рейтингу, присутствие этих пяти вольников на чемпионатах мира представляется очевидным.
По греко-римской борьбе Саид Абдевали из Ирана также вошел в этот список в весовой категории 82 кг.
Чемпионат мира среди взрослых пройдут с 14 по 22 сентября в Нурсултане, Казахстан, где топ-6 чемпионов получат квоту на Олимпийские игры в Токио.
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