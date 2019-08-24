6 иранских борцов вошли в рейтинг лучших мира

Новый рейтинг объявлен на основе результатов чемпионатов мира.

При этом, пять вольников и один борец грек-римского стиля вошли в этот список.

Бехнам Эхсанпур в весовой категории 61 кг, Юнис Эмами в 70 кг, Бахман Теймури в 79 кг, Хасан Яздани в 86 кг и Алиреза Карими в 92 кг являются первыми четырьмя лучшими в рейтинге. Первое - Ранжирование. Согласно объявленному рейтингу, присутствие этих пяти вольников на чемпионатах мира представляется очевидным.

По греко-римской борьбе Саид Абдевали из Ирана также вошел в этот список в весовой категории 82 кг.

Чемпионат мира среди взрослых пройдут с 14 по 22 сентября в Нурсултане, Казахстан, где топ-6 чемпионов получат квоту на Олимпийские игры в Токио.

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