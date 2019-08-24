Международная помощь учащимся-беженцам в Иране составляет менее 2%

По его словам, глобальной нормой является покрытие 50% расходов Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев ООН или другими международными организациями.

"Иран в отличие от международного сообщества выполнил свои обязательства по обучению иностранных беженцев, и мы постоянно отражаем этот вопрос международным организациям", - отметил он.

Глава Центра международных отношений и зарубежных школ Министерства образования также указал, что в стране обучается 473 тысячи иностранных беженцев, из которых 443 тысячи являются афганцами и пояснил, что эти беженцы учатся в 28000 школах.

Около трех миллионов афганских беженцев живут в Иране на протяжении десятилетий, и Исламская Республика Иран все это время не отказывала предоставлять им различные услуги, включая учебные и академические услуги.

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи также подчеркнул необходимость предоставления образовательных услуг афганским беженцам.

В прошлом году 473 000 афганских учащихся учились в иранских школах в Иране, и, согласно прогнозам, в новом учебном году их число возрастет до 500 000.

Студенты-беженцы могут, как и иранские школьники, использовать все возможности, средства и услуги, предоставляемые в системе образования и в школах по всей стране.

Министерство образования Ирана ежегодно тратит около 120 миллионов долларов на обучение студентов иностранных граждан.

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