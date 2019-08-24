В Иране потушили пожар в лесу Арасбаран

Он поблагодарил усилия сил армии, Корпуса стражей Исламской республики (КСИР), Басиджа, организации по охране окружающей среды, пожарных и общества Красного полумесяца за помощь тушении пожаров.
Леса Арасбаран на севере и северо-востоке провинции Восточный Азербайджан из-за человеческого фактора во вторник начали гореть. Более 300 га леса сгорело за последние дни.
Арасбаран – большой горный район, простирающийся от массива Кушадаг к югу от Ахара, до реки Арас в провинции Восточный Азербайджан. Регион ограничен рекой Арас на севере, округом Мешкиншахр, округом Моган на востоке, округом Сараб на юге и округами Тебриз и Маранд на западе.
Ранее сообщили о предложении внесения леса Арасбаран в список всемирного наследия.
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Тебриз, 24 августа, ИРНА – Губернатор провинции Восточный Азербайджан Мохаммадреза Пурмохаммади в пятницу сообщил, что потушен пожар в лесу Арасбаран.
Он поблагодарил усилия сил армии, Корпуса стражей Исламской республики (КСИР), Басиджа, организации по охране окружающей среды, пожарных и общества Красного полумесяца за помощь тушении пожаров.
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