Постпред Ирана при ООН: санкции угрожают бороться с транснациональной преступностью

Казем Гариб Абади, выступая на совместном заседании Комиссии ООН по наркотикам и предотвращению преступности с участием главы Генеральной Ассамблеи ООН, предупреждая о тяжелых последствиях односторонности и незаконных санкций США для борьбы с транснациональной организованной преступностью, включая наркотики, подчеркнул необходимость единства мирового сообщества для устранения этих проблем.

Указав на проведение 14-го конгресса ООН по предупреждению преступности, который состоится в Японии в 2020 году, отметил, что "я хотел бы поблагодарить правительство Японии за его усилия в этом направлении."

Гариб Абади также подчеркнул, что "приверженность многосторонности и глобальная целостность имеет важное значение и потребует глобального пересмотра обязательств для создания условий, способствующих устойчивому экономическому росту и устойчивому развитию для всех стран, регионов и, в конечном счете, мира", - добавил он.

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