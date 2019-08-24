Рухани и члены правительства вновь выразили приверженность идеям основоположника ИРИ

Церемония состоялась накануне Недели правительства в мавзолее Имама Хомейни.
Они возложили цветы к могиле покойного имама и бывшего председателя Совета по целесообразности страны Айатоллы Хашеми Рафсанджани и помолились за упокой их душ.
Неделя правительства отмечает в Иране годовщину мученической гибели бывшего президента Ирана Мохаммада Али Раджаи и его премьер-министра Бахонара, которые были убиты в результате взрыва, устроенного сделанный террористической организацией Моджахедов иранского народа в 1981 году.
Напомним, кабинет министров в среду провёл встречу с Верховным Лидером.
Тегеран, 24 августа, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани и члены кабинета министров вновь выразили приверженность идеям покойного основоположника ИРИ Имама Хомейни в субботу.
Церемония состоялась накануне Недели правительства в мавзолее Имама Хомейни.
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