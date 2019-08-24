Зариф выразил, что поддерживает предложения Макрона по ядерной сделке

"Макрон на прошлой неделе выдвинул Рухани несколько предложений, и мы считаем, что они идут на правильном пути, хотя мы еще не достигли конечной цели", - отметил он.

"Мы рассмотрели все возможности, и Макрон будет говорить с европейскими и другими партнерами о сотрудничестве с Ираном.

Зариф подчеркнул, что, как только Европа начнет выполнять свои обязательства по ядерной сделке, Тегеран также будет готов вернуться за стол переговоров.

В первую годовщину выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки Иран сократил свою приверженность этой сделке в соответствии с условиями и положениями соглашения 2015 года. Тегеран заявил, что после выхода американцев из договора у европейцев было достаточно времени выполнить свои обязательства, но еще этого не сделали.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждались вопросы деэскалации напряженности в Персидском заливе и ситуация вокруг ядерной сделки.

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