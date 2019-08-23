Зариф провел встречу с французским коллегой

Во время переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы ирано-французских отношений, и обменялись мнениями также по ряду вопросов региональной и международной повестки, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее в пятницу Зариф встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

Зариф и Макрон обсудили укрепление двусторонних отношений, необходимость выполнения обязательств других сторон по ядерной сделке, региональные и международные события и, в частности, продолжение консультаций по французской инициативе по СВПД после выхода США из него.

Иранский глава МИД назвал переговоры с президентом Франции конструктивными, отметив, что на встрече стороны обменялись предложениями по тому, как обеспечить полную реализацию ядерной сделки.

Напомним, что Макрон в среду предложил либо смягчить санкции против Ирана, либо обеспечить "механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше", в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. Зариф в ответ заявил, что Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке.

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