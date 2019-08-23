Зариф: СВПД не был факультативным соглашением

«Соединенные Штаты были участником ядерной сделки, и страна договорилась о сделке», - заявил Мохаммад Джавад Зариф в пятницу после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в интервью телеканалу Euronews . «СВПД стало не факультативным соглашением, а соглашением, одобренным Советом Безопасности ООН», - добавил он.

Выход США из СВПД в мае прошлого года и восстановление экономических санкций в отношении Ирана стали отправной точкой для напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, кульминацией которой стало снятие освобождения нескольких стран от закупок иранской нефти.

По словам министра иностранных дел Ирана, «механизм выхода из СВПД определен в соглашении, и если ЕС, с Соединенными Штатами или без них, решит выполнить свои ядерные обязательства, мы можем вернуться к прошлым условиям в течение нескольких часов.»

Глава внешнеполитического ведомства Ирана в рамках своего турне по скандинавским странам посетил Финляндию, Швецию, Норвегию и Францию.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг ядерной сделки.

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