Кремль подтвердил подготовку саммита Россия-Иран-Турция в Анкаре

"Такой саммит готовится, - отметил он. - Точные даты будут объявлены своевременно".

По данным издания, встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о планах провести трехсторонний саммит 11 сентября.

Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).

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