Зариф провел встречу с Эммануэлем Макроном

Зариф встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце сегодня в Париже.

Основными вопросами на встрече служат ядерные обязательства Европы в отношении Ирана.

Напомним, что Макрон в среду предложил либо смягчить санкции против Ирана, либо обеспечить "механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше", в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. Зариф в ответ заявил, что Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке.

Зариф в рамках своего турне по скандинавским странам посетил Финляндию, Швецию и Норвегию.

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