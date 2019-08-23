Иранские ушуисты заняли третье место на молодежном чемпионате Азии-2019

Молодежный чемпионат Азии по ушу прошел 19-23 августа в Брунее с участием более 400 спортсменов из 20 стран мира.

Сборная Ирана приняла участие в двух дисциплинах саньда и таолу среди девушек и мальчиков.

На этих соревнованиях сборная Ирана, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей в двух дисциплинах саньда и таолу, заняла третье место.

В упражнении саньда в общей командном зачете Иран занял второе место.

Китай стал чемпионом этого турнира.

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