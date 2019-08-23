45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills открылся в Казани

Соревнования будут проводиться в специально отстроенном выставочном комплексе "Казань Экспо" площадью в 75 тысяч квадратных метров. Расположился он напротив международного аэропорта Казань в 26 километрах от столицы Татарстана.

В нем приняли участие конкурсанты из 63 стран и регионов, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

На чемпионате представлены соревнования по 56 компетенциям в различных сферах производства: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Участники чемпионата проходят отбор на национальных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс» и являются лучшими из лучших в своей стране.

Команда из Ирана также приняла участие в этих соревнованиях.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству проходит каждые два года и собирает более 1 300 участников из более чем 60 стран. Молодые профессионалы со всего мира собираются на чемпионате, чтобы побороться за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции.

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