23 августа 2019 - 09:52
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Зариф прибыл в Париж

Зариф прибыл в Париж

Париж, 23 августа, ИРНА - После поездки в три страны Северной Европы министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Париж, столицу Франции, где будет обсуждать предложение президента Франции о сохранении ядерной сделки.

В этом визите во Францию Зариф встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Жан-Ив Ле Дрианом.

Напомним, что Макрон в среду предложил либо смягчить санкции против Ирана, либо обеспечить "механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше", в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. Зариф в ответ заявил, что Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке.

Зариф в рамках своего турне по скандинавским странам посетил Финляндию, Швецию и Норвегию.

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