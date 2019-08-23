Зариф прибыл в Париж

В этом визите во Францию Зариф встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Жан-Ив Ле Дрианом.

Напомним, что Макрон в среду предложил либо смягчить санкции против Ирана, либо обеспечить "механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше", в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. Зариф в ответ заявил, что Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке.

Зариф в рамках своего турне по скандинавским странам посетил Финляндию, Швецию и Норвегию.

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