Зариф отправился в Париж

Ранее Зариф на пресс-конференции по итогам встречи со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде в Осло заявил, что "я прибуду в Париж по указке президента Ирана Хасана Рухани, чтобы обсудить предложение французского президента Эммануэля Макрона по ядерной сделке".

Напомним, что Макрон в среду предложил либо смягчить санкции против Ирана, либо обеспечить "механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше", в обмен на полное соблюдение ядерной сделки. Зариф в ответ заявил, что Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке

Глава внешнеполитического ведомства Ирана в рамках своего турне по скандинавским странам посетил Финляндию, Швецию и Норвегию.

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