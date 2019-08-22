Зариф обсудит с Макроном предложения Франции по ядерной сделке

"У нас есть общий язык, но он должен быть расширен", сказал Зариф на пресс-конференции по итогам встречи со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.

"Мы переживаем сложную эпоху, но мы должны знать, что новый мир не может управляться с односторонним подходом, и мы должны уважать международные правила и нации" добавил он.

По словам Зарифа, свобода судоходства является одной из основных политик Ирана, и все должны оставаться приверженными ей, добавив, что невозможно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, а в Гибралтаре — нет.

Он назвал задержание ВМС Великобритании иранского судна Grace 1 в Гибралтаре актом пиратства.

Зариф в рамках своего турне по скандинавским странам посетил Финляндию, Швецию и Норвегию. Кроме того, в пятницу, 23 августа он проведет в Париже переговоры с президентом и главой МИД Франции Эммануэлем Макроном и Жан-Ивом Ле Дрианом.

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