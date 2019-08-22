22 августа 2019 - 17:59
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Зариф провел встречу с норвежской коллегой

Зариф провел встречу с норвежской коллегой

Осло, 22 августа. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.

В рамках своего турне по скандинавским странам иранский глава МИД в среду вечером прибыл в Осло.
Во время переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы ирано-норвежских отношений, и обменялись мнениями также по ряду вопросов региональной и международной повестки.
Ранее он провел встречу с премьер-министром Норвегии Эрной Сульбергом. Ожидается, что он также проведет переговоры с министром торговли и промышленности Турбьерном Ре Исаксеном.
Зариф в рамках своего турне по скандинавским странам посетил Финляндию и Швецию. Кроме того, в пятницу, 23 августа он проведет в Париже переговоры с президентом и главой МИД Франции Эммануэлем Макроном и Жан-Ивом Ле Дрианом.
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