Зариф: США не в силах лишить Персидский залив безопасности

«Согласно резолюции № 2231 СБ ООН все страны должны нормализовать свои экономические отношения с нами, но США оказывают давление на них и не допускают этого», заявил иранский министр иностранных дел, выступая на конференции об угрозе войны и будущем Персидского залива.

По его словам, санкции США нацелены против обычных людей, и это терроризм.

Он отметил, что половина Ормузского пролива находится под контролем Ирана, так что никто не может обеспечивать безопасность пролива без Ирана.

«Мы готовы к взаимодействию со странами, которые хотят, что Персидский залив был безопасным для всех», добавил Зариф.

«Иран не заинтересован в повышении напряжённости. Я вёл переговоры с Джоном Керри 2 года и мы достигди 150-страничного документа, но США решили выйти из ядерной сделки и принять политику максимального давления», добавил он.

Говоря о своей поездке в Париж, Зариф заявил: «Мы всегда готовы вести переговоры с оставшимися участниками СВПД, мы рассмотрим предложения Франции».

*9392