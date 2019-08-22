В учениях "Центр-2019" примут участие 8 стран

Руководить учениями будет начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. В маневрах задействуют войска российских Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил, также в них примут участие представители Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Как уточняет департамент, к учениям привлекут "около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения". Ведомство добавляет, что будут отрабатываться вопросы борьбы с международным терроризмом на центрально-азиатском стратегическом направлении.

Основные действия пройдут на российских полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. На полигонах стран-партнеров по отдельным планам отработают борьбу с боевиками.

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