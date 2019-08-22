Рухани представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Комплекс уже проходил испытания в 2017 году. ЗРК "Бавар-373" является разработанной и полностью спроектированной в Иране.

После введения санкций Западом в отношении Ирана, Москва отказалась от поставок ЗРК С-300 Тегерану. Таким образом, иранские эксперты начали работать над ЗРК «Бавар-373».

Иранские военные называют ЗРК «Бавар-373» иранским С-300 из-за его сходства на российский зенитно-ракетный комплекс.

Зенитно-ракетный комплекс с вертикальной пусковой установкой оснащен ракетами "Сайад-4" и способен поражать различные воздушные цели, в том числе истребители и "самолеты-невидимки", беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на высоте 27 километров и на расстоянии 200 километров. При этом комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 километров.

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