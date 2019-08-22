Выход из СВПД – это экономический терроризм: Рухани

"ЗРК «Бавар-373» сильнее С-300, и очень близок к С-400", сказал Рухани, выступая с речью в день оборонной промышленности Ирана.

Глава иранского правительства назвал выбранный США путь ошибочным,обречённым на провал среди союзников США, европейских стран, Китая и азиатских стран.

«Иранский народ не сдастся перед лицом насилия и санкций», добавил он, отметив, что если США решат снять санкции и уважать права иранской нации, ситуация изменится», отметил Рухани.

По его словам, безопасность региона не будет гарантирована без участия Ирана.

Иранский президент выразил готовность к взаимодействию с соседними и мусульманскими странами.

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