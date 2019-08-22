22 августа 2019 - 11:38
Journalist ID: 2390
News Code 83446445
0 Persons

Выход из СВПД – это экономический терроризм: Рухани

Выход из СВПД – это экономический терроризм: Рухани

Тегеран, 22 августа, ИРНА – Выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) означает неприверженность своим обязательствам, нарушение международных правил и экономический терроризм. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани.

"ЗРК «Бавар-373» сильнее С-300, и очень близок к С-400", сказал Рухани, выступая с речью в день оборонной промышленности Ирана.
Глава иранского правительства назвал выбранный США путь ошибочным,обречённым на провал среди союзников США, европейских стран, Китая и азиатских стран.
«Иранский народ не сдастся перед лицом насилия и санкций», добавил он, отметив, что если США решат снять санкции и уважать права иранской нации, ситуация изменится», отметил Рухани.
По его словам, безопасность региона не будет гарантирована без участия Ирана.
Иранский президент выразил готовность к взаимодействию с соседними и мусульманскими странами.

*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 10 =