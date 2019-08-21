Глава МИД Ирана прибыл в Норвегию

Ожидается, что во время своего визита в Осло Зариф проведет переговоры с премьер-министром Норвегии Эрной Сульбергом, и министр торговли и промышленности Турбьерном Ре Исаксеном.

Ранее в среду Зариф провел встречи со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом, и главой МИД старны Маргот Валльстрём.

Зариф в рамках своего турне по скандинавским странам посетил Финляндию и Швецию. Кроме того, в пятницу, 23 августа он проведет в Париже переговоры с президентом и главой МИД Франции Эммануэлем Макроном и Жан-Ивом Ле Дрианом.

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