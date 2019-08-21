Зариф провел встречу со спикером парламента Швеции

"Во время встречи стороны обсудили двустороннее межпарламентское сотрудничество, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, и последние региональные и международные события", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Глава МИД Ирана, который находится с визитом в Швеции провел встречу с министром иностранных дел страны Маргот Валльстрём.

Зариф в рамках своего турне по скандинавским странам планирует посетить Норвегию. Кроме того, в пятницу он проведет в Париже переговоры с президентом и главой МИД Франции Эммануэлем Макроном и Жан-Ивом Ле Дрианом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409