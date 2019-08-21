Иран выбрал правильный путь по сокращению обязательств по СВПД

"Мы выбрали правильный и верный путь, сокращая обязательства, подчеркнув, что наше терпение имеет границы и при невыполнении ими [европейскими участниками сделки] обязательств мы не можем принимать на себя их в полной мере", сказал Рухани.
"Сегодня на международном уровне США признают изолированным вероломным государством, и с юридической точки зрения впервые в истории мы дважды осудили США в международном правовом сообществе", заявил иранский президент.
Он назвал санкции против Иран террористическим шагом, заявив, что "США ввели экономический терроризм против иранского народа, иранских детей, женщин и мужчин".
7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.
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Тегеран, 21 августа. ИРНА — Иран выбрал верный и правильный путь сокращая свои обязательства по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани на встрече с верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.
"Мы выбрали правильный и верный путь, сокращая обязательства, подчеркнув, что наше терпение имеет границы и при невыполнении ими [европейскими участниками сделки] обязательств мы не можем принимать на себя их в полной мере", сказал Рухани.
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