Оставшиеся участники СВПД продолжат работу над сохранением сделки

"Россия и Германия являются участниками СВПД по иранской ядерной программе. У нас вызывает глубокое беспокойство ситуация, которая сложилась в результате одностороннего выхода США из этого международного соглашения, одобренного СБ ООН. Причем США не просто вышли, но и взяли на себя право запретить всем остальным участникам СВПД и всем членам ООН в принципе выполнять эту договоренность" - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

"Это печальная ситуация, и мы вместе с остающимися участниками СВПД будем работать над тем, чтобы все-таки не допустить развала этого очень важного соглашения как с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, так и с точки зрения укрепления режима нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул он.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

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