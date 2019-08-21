Увеличение собственного производства – ключ к решению проблем страны: Лидер

Президент Ирана Хасан Рухани и члены правительства сегодня встретились с лидером Исламской революции накануне "Недели правительства".
Лидер отметил, что прекращение зависимости от экспорта нефти, уделить внимание двигателям экономического развития и необходимость изменения взгляда властей по отношению к производителям считаются экономическими приоритетами страны.
Аятолла Хаменеи также назвал культуру другим приоритетом страны.
Тегеран, 21 августа, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в среду назвал увеличением собственного производства ключ к решению проблем страны.
Президент Ирана Хасан Рухани и члены правительства сегодня встретились с лидером Исламской революции накануне "Недели правительства".
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