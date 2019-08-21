21 августа 2019 - 15:22
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Иранская школьница завоевала серебро на олимпиаде по математике в Малайзии

Иранская школьница завоевала серебро на олимпиаде по математике в Малайзии

Илам, 21 августа, ИРНА – Иранская школьница Роша Хаг-Назари завоевала серебро на международной олимпиаде по математике в Малайзии.

Международная олимпиада по математике среди азиатских школ (SASMO 2019) прошла в Куала-Лумпуре.
Роше также удалось получить путевку к олимпиаде по математике (IJMO).
Международная олимпиада по математике среди азиатских школ проводится комитетом олимпиада по математике в Сингапуре.
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