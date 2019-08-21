Иранская школьница завоевала серебро на олимпиаде по математике в Малайзии

Нью-Йорк, 21 августа, ИРНА - Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский призвал положить конец санкциям США и угрозам против Ирана, заявив, что США не могут вести переговоры с Тегераном, и в то же время ввести санкции против страны.