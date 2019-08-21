Иран является одной из ведущих стран в области лечения наркомании: эксперт

Джагтаи на конгрессе выступил с речью и подчеркнул, что «Иран признан пионером в борьбе с наркотиками во всём мире. Мы стараемся решить эту проблему путём лечения и принятия правильных решений. И уже в этой области предприняты хорошие шаги».

13-й Международный научный конгресс по наркомании, организованный Иранским университетом медицинских наук, проходит в Тегеране со 21 по 23 августа под девизом «Реакция здорового общества на наркоманию».

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472