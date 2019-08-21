21 августа 2019 - 14:59
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Пекинская международная книжная ярмарка открылась с участием Ирана

Пекинская международная книжная ярмарка открылась с участием Ирана

Пекин, 21 августа, ИРНА – 26-я Пекинская международная книжная ярмарка и 17-й Пекинский международный книжный фестиваль сегодня с участием 95 стран, включая Иран открылась в Пекине.

Более 2600 издательств из 95 стран участвовали в Пекинской международной книжной ярмарке.
Румыния – специальный гость выставки в этом году. Португалия и Казахстан также впервые приняли участие в этом культурном мероприятии.
30 стран проекта "Один пояс, один путь" присутствуют на Пекинской международной книжной ярмарке. Число иностранных издательств вырос на 61% по сравнению с прошлым годом.
Пекинская международная книжная ярмарка считается второй по величине книжной выставкой мира.
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