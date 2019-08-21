Пекинская международная книжная ярмарка открылась с участием Ирана

Более 2600 издательств из 95 стран участвовали в Пекинской международной книжной ярмарке.

Румыния – специальный гость выставки в этом году. Португалия и Казахстан также впервые приняли участие в этом культурном мероприятии.

30 стран проекта "Один пояс, один путь" присутствуют на Пекинской международной книжной ярмарке. Число иностранных издательств вырос на 61% по сравнению с прошлым годом.

Пекинская международная книжная ярмарка считается второй по величине книжной выставкой мира.

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