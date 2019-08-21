21 августа 2019 - 14:32
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Российская торговая делегация посетит Иран на следующей неделе

Российская торговая делегация посетит Иран на следующей неделе

Сари, 21 августа, ИРНА – Торгово-экономическая делегация из Саратовской области посетит иранский Мазендеран на следующей неделе с двухдневным визитом. Об этом сообщил руководитель представительства МИД ИРИ в провинции Мазендеран Эсрафил Амири.

Заместитель председателя Правительства Саратовской области Алексей Стрельников возглавит российскую делегацию, которая 24 августа прибудет в Мазендеран.
Назвав целью визита торгово-экономическая делегация из Саратовской области в Мазендеран укреплением экономической дипломатии, Амири отметил, что в состав делегации войдут 15 человек из торговых председателей и инвесторов.
Встреча с губернатором и экономическими властями провинции Мазендеран, посетить порт Амирабад, промышленные, сельскохозяйственные и туристические единицы также включены в повестку дня российской делегации.
В мае 2018 года впервые торгово-экономическая делегация из Саратовской области посетил Мазендеран с визитом.
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