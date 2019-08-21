Российская торговая делегация посетит Иран на следующей неделе

Заместитель председателя Правительства Саратовской области Алексей Стрельников возглавит российскую делегацию, которая 24 августа прибудет в Мазендеран.

Назвав целью визита торгово-экономическая делегация из Саратовской области в Мазендеран укреплением экономической дипломатии, Амири отметил, что в состав делегации войдут 15 человек из торговых председателей и инвесторов.

Встреча с губернатором и экономическими властями провинции Мазендеран, посетить порт Амирабад, промышленные, сельскохозяйственные и туристические единицы также включены в повестку дня российской делегации.

В мае 2018 года впервые торгово-экономическая делегация из Саратовской области посетил Мазендеран с визитом.

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