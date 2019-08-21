Никаких неясностей в ядерной сделке нет: Зариф

«В нынешнем состоянии человечества основным вопросом является международное право. Международное право должно быть для всех, и мы не должны делать из него исключение», - отметил он.

«Для обеспечения безопасности необходимо сотрудничество всех стран мира», - добавил Зариф.

«Похоже, что в 2016 году в Соединенных Штатах произошла революция, потому что они не считают себя ответственными за международное право, и некто как Болтон использует его в качестве инструмента давления на других и когда угодно игнорирует международное право», указал он.

Зариф указал также на приверженность Ирана Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). «Мы сделали то, о чем договорились, но, похоже, что другая сторона пытается нам что-то диктовать, в то время как в тексте СВПД все ясно сказано и четко указано», сказал он.

По его словам, «с тех пор, как США вышли из СВПД, европейцы еще не выполнили свои обязательства, в то время как Иран остался приверженным.»

14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновил в ноябре санкций против Тегерана.

8 мая 2019 года в ответ на выход США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов соглашения. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472