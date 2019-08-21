Россия, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан – основные экспортные направления для Ирана

Указав на общую границу Ирана с Туркменистаном и низкие цены транзита, иранский чиновник заявил, что Туркменистан является одним из важнейших экспортных направлений для Ирана.

Первая торговая выставка Каспийского моря 9-13 августа прошел в городе Аваза в Туркменистане с участием прикаспийских стран, стран СНГ, Индии, Турции, Китая, Южной Кореи и ряда стран Восточной Европы. Иранскую делегацию на первом Каспийском форуме возглавил первый вице-президент Эсхак Джахангири.

15 иранских компаний также показали свои последние достижения в областях сельского хозяйства и транспорта на этой выставке.

Мортаджи сообщил о строительстве 38 новых отелей в туристическом порте Аваза. По его словам, этот факт свидетельствует о намерении страны для расширения торговли со прикаспийскими странами.

Он добавил, что следующая очередная торговая выставка Каспийского моря пройдет в Астрахани.

Объем торговый оборот Ирана и Туркменистана в 2017 году составил 1 млрд. долларов, и превратил Иран в первый торговый партнер страны.

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