Россия, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан – основные экспортные направления для Ирана

Указав на общую границу Ирана с Туркменистаном и низкие цены транзита, иранский чиновник заявил, что Туркменистан является одним из важнейших экспортных направлений для Ирана.
Первая торговая выставка Каспийского моря 9-13 августа прошел в городе Аваза в Туркменистане с участием прикаспийских стран, стран СНГ, Индии, Турции, Китая, Южной Кореи и ряда стран Восточной Европы. Иранскую делегацию на первом Каспийском форуме возглавил первый вице-президент Эсхак Джахангири.
15 иранских компаний также показали свои последние достижения в областях сельского хозяйства и транспорта на этой выставке.
Мортаджи сообщил о строительстве 38 новых отелей в туристическом порте Аваза. По его словам, этот факт свидетельствует о намерении страны для расширения торговли со прикаспийскими странами.
Он добавил, что следующая очередная торговая выставка Каспийского моря пройдет в Астрахани.
Объем торговый оборот Ирана и Туркменистана в 2017 году составил 1 млрд. долларов, и превратил Иран в первый торговый партнер страны.
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Тегеран, 21 августа, ИРНА – Организатор международных выставок в странах СНГ и Западной Азии Хасан Мортаджи назвал Россию, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан основными экспортными направлениями среди стран СНГ для Ирана за последние годы.
Указав на общую границу Ирана с Туркменистаном и низкие цены транзита, иранский чиновник заявил, что Туркменистан является одним из важнейших экспортных направлений для Ирана.
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