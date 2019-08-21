Иранские ушуисты принесли Ирану одну серебряную и одну золотую медали

Молодежный чемпионат Азии по ушу в понедельник 19 августа стартовал в Брунее.

Сборная Ирана приняла участие в двух дисциплинах саньда и таолу среди девушек и мальчиков.

Сегодня в среду Шахин Бани-Талеби среди юниоров победил соперников и завоевал золото.

Он на своих поединках получил 9.32 очков.

Среди девушек также Назанин Баздар, получив 9.31 очков получила серебро.

Вчера также Юнес Шахраки в поединке по саньда завоевал золото. Шахин Бани Талеби и Маниже Панахи также получили бронзу.

Ранее также иранские девушки в командном матче заняли третье место и получили бронзу.

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