США не довольны освобождением иранского танкера "Адриан Даря"

"Мы ясно давали понять, что все, кто имеет отношение к этому, все, кто поддерживает это, кто позволяет судам войти в порты, находится под угрозой санкций со стороны США", - отметил он.

"Если это судно направляется в Сирию, мы сделаем все возможное в рамках данных санкций, чтобы это предотвратить", - подчеркнул Помпео.

Соединенные Штаты пытались продлить срок ареста иранского танкера в судебном порядке после того, как власти Гибралтара объявили о том, что судно "Адриан Даря" может покинуть страну в начале этой недели. Отвергнув запрос американцев, местный суд сказал, что закон ЕС о Сирии отличается от американского закона.

15 стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью. 16 августа замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщил нефтяной танкер Grace 1 отправится в Средиземное море под иранским флагом и названием "Адриан Даря".

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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