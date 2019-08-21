21 августа 2019 - 10:38
Journalist ID: 2390
News Code 83445004
0 Persons

Глава МИД Швеции заявила о значимости диалога во время неопределенности

Глава МИД Швеции заявила о значимости диалога во время неопределенности

Тегеран, 21 августа, ИРНА – Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём в ходе встречи со своим иранским коллегой назвала значимым диалог во время неопределенности.

Говоря о конструктивном диалоге с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Стокгольме, шведский министр иностранных дел отметила, что ситуация вокруг прав человека в Иране, региональные вопросы, включая Йемен, Персидский залив и Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе также были обсуждены на этой встрече.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана во вторник встретился с министрами иностранных дел, торговли и главой совместной экономической комиссии Швеции.
Зариф также планирует посетить Норвегию в рамках своего турне по скандинавским странам. Он стремится провести встречу с президентом и министром иностранных дел Франции в Париже.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
2 + 7 =